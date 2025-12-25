下密令被抓包！中國硬砍4成赴日客 旅行社業務急凍

日本東京新宿街頭，攝於2025年9月11日。路透社



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言點燃中國怒火之際，日本媒體今日（12/25）透露，中國政府已向國內旅行社下達指示，要求將赴日旅客人數縮減至原來的6成。

高市早苗上月在國會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，北京當局強烈不滿，呼籲民眾暫緩赴日旅遊，並祭出多項外交反制措施，兩國關係陷入緊張。

日本電視台（NNN）今日引述數名知情人士透露，中國文旅部針對高市有關「台灣有事」的發言，已召集多家大型旅行社負責人，指示將赴日旅客人數縮減至原來的6成，據悉已要求相關人員不得對外透露。

據了解，中國各旅行社接獲指示後，已停止受理團客等業務。日本政府人士指出：「雖然還需要進一步觀察數據後才能評估影響，但此舉顯然意在加強對日施壓。」

報導指出，中國政府此前一直呼籲「自我克制」，勸誡民眾重新評估赴日行程，如今證實北京當局已下達具體指令，減少中國赴日的旅客人數。

據中國航班資訊系統「航班管家」的統計指出，2026年1月往返中日的航班已經取消2195班次，取消率達40.4%。而有46條往返中日多個機場的航線，未來兩週全部掛零，元旦假期間中國赴日遊客或將持續減少。

