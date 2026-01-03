下屆中研院院長人選出爐 前副總統陳建仁6月接任

總統府2日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第十三任院長。任期自中華民國115年6月21日至120年6月20日止。（攝影／鄭國強）

總統府2日公布最新總統令，前行政院長陳建仁將於2026年6月21日正式接任中央研究院院長，任期五年。此人事案經總統核定，象徵新政府在學術與政策連結上的重要布局。陳建仁曾任副總統、行政院長，長期投入公共衛生與政策推動，外界認為他接掌中研院，將有助於強化台灣在國際科研舞台的能見度。

總統府指出，陳建仁具備深厚的學術背景與行政經驗，未來將帶領中研院持續推動跨領域研究，並深化與國際合作。此任命也被視為新政府在高齡社會、公共衛生與科技創新等領域的前瞻部署。

廖俊智任期屆滿，陳建仁6月接任

中研院發布公告指出，新任院長陳建仁院士現為中研院基因體研究中心特聘研究員。其研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展 貢獻卓著。

陳建仁畢業於臺灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於臺灣大學公共衛生學院，並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長；95年起至本院基因體研究中心任特聘研究員。

2011年至2015年間，陳建仁出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。陳院士學術聲譽享譽國際，於87年當選本院院士，其後獲選為世界科學院院士（2005）、美國國家科學院國際院士（2017）及梵諦岡宗座科學院院士（2021）。亦曾榮獲總統科學獎（2005）、行政院壹等功績獎章（2005）、行政院傑出科技貢獻獎（2013），及總統府一等卿雲勳章（2024）等重要獎項。

曾任中研院副院長，資歷背景完整

中研院指出，除學術研究外，陳建仁亦長期投入國家公共事務與科技行政工作，曾擔任行政院國家科學委員會主任委員，及行政院衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。在國家服務方面，於105年至109年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並於112年至113年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

現任院長廖俊智任內，致力於制度革新以創造頂尖研究之環境，並在院內大力推動量子科技，淨零科技、及防疫科技，以 解決社會關鍵問題 為己任，更積極延攬海外卓越學者，並創造各項獎勵制度以培育年輕學子及人才。在其帶領之下，中研院在多項關鍵領域發揮實質影響力，其院長任期將於今年6月20日屆滿。

中研院前依「中央研究院院長遴選辦法」相關規定組成獨立運作的院長遴選委員會，進行遴選事宜。其後於2025年12月13日第25屆評議會第5次會議，依法選出排序前3名之院長候選人，呈請總統遴選；新任院長於2026年1月2日獲總統任命。

