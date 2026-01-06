下屆新竹縣長誰接班？ 徐欣瑩37.2%小贏鄭朝方35.1%

最新民調，民進黨若推派竹北市長鄭朝方參選，會以35.1%略輸國民黨立委徐欣瑩的37.2%，不過若國民黨改由副縣長陳見賢出戰，情勢則出現逆轉。（翻攝自臉書@鄭朝方、徐欣瑩）

各政黨開始布局2026大選，至於新竹縣長選舉也逐漸升溫，《美麗島電子報》公布最新民調，民進黨若推派竹北市長鄭朝方參選，會以35.1%略輸國民黨立委徐欣瑩的37.2%，不過若國民黨改由副縣長陳見賢出戰，情勢則出現逆轉。

《美麗電子報》公布最新民調，以民眾的印象與判斷，何者不適合擔任下一屆新竹縣長？鄭朝方43.8%、徐欣瑩39.9%、陳見賢27.7%，未明確回答則有29.7%。若民進黨推派竹北市長鄭朝方參選，國民黨立委徐欣瑩以37.2%支持度，小幅領先鄭朝方的35.1%，差距僅約2個百分點，選情相當接近。

民調顯示，不過若是國民黨改派副縣長陳見賢出戰，情勢則出現逆轉，鄭朝方以38.3%贏過陳見賢的33.3%，不過有近3成民眾表示不投票或未有明確回應。至於國民黨進一步人選，徐欣瑩在黨內對比中，以40.2%支持度，明顯高於陳見賢的28.6%，顯示她在國民黨基層與選民中的整合度較高。

至於對新竹縣長楊文科的整體施政情形，很滿意14.2%、有點滿意44.2%、有點不滿意20.4%、很不滿意11.0%，顯示有近6成民眾相當滿意楊文科。最後，「下一屆新竹縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長、或是可以換成民進黨做做看？」有41.6%認為繼續給國民黨繼續做縣長，有31%認為可政黨輪替。

此次民調委託單位為美麗島電子報。調查時間為2025年12月30至31日與2026年1月2日。調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。樣本規模為成功完訪1,068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

