下屆新竹縣長誰接班？美麗島最新民調：藍徐欣瑩37.2％小勝綠鄭朝方

2026 新竹縣長選戰逐漸升溫，國民黨包括現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩有意爭取接棒。最新民調顯示，若民進黨推派竹北市長鄭朝方參選，徐欣瑩以37.2%支持度，小幅領先鄭朝方的35.1%，呈現五五波態勢；若改由陳見賢出戰，則落後鄭朝方。

根據《美麗島電子報》5日公布的最新民調，若由徐欣瑩對上鄭朝方，徐欣瑩支持度為 37.2%，略高於鄭朝方的35.1%，領先約2個百分點，仍在誤差範圍內，顯示選情高度緊繃。若國民黨改由陳見賢出戰，情勢逆轉，鄭朝方支持度提升至38.3%，明顯領先陳見賢的33.3%。最新民調結果顯示，徐欣瑩在黨內整合度與能見度上更具優勢。

民調也詢問，下一屆新竹縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長，或是可以換成民進黨做做看，結果顯示，41.6%民眾希望讓給國民黨繼續做縣長，「換民進黨做做看」則有31.0%，未明確回答的有27.4%。

對於新竹縣長楊文科7年以來的整體施政表現，58.4%表示滿意，不滿意31.4%，未明確回答10.2%。

本次民調委託單位為美麗島電子報。調查時間為2025年12月30至31日與2026年1月2日。調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）。本次民調的調查對象是設籍在新竹縣，年滿20歲的民眾。抽樣設計以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。樣本規模為成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新竹縣政府民政處公布2025年12月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。

