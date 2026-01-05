下屆議員選舉 六議員將交棒

議員李鎮國確定交棒兒子李秉倫，並將參加國民黨內初選。（李鎮國提供）

記者林雪娟∕台南報導

今年是選舉年，除縣市首長，議員也面臨改選，台南市議會五十七席中，多席面臨交棒，有的是父或母傳子女，也有兄傳弟情況。目前確定傳承的至少六席，接棒者個個年輕有為。

台南市共分十二個選區，目前三選區（下營、六甲、麻豆、官田和大內區）國民黨的尤榮智早就確定由女兒尤淨寬接棒；第六選區（安南區）民進黨六連霸的郭清華交棒女兒郭品辰，希望「接棒希望、傳辰未來」；第八選區（中西、北區）則出現難得一見的兄弟換手情況，民進黨沈震東因兵役問題，將由弟弟沈震南披上戰袍；第九選區（安平、南區）國民黨老將林美燕由兒子葉翰勳接棒；第十選區（東區）議員曾培雅也由兒子歐政豪代表出征；第七選區（永康區）無黨籍李鎮國也確定不連任，將由兒子李秉倫接棒參選，並參加國民黨內初選。

民進黨議員郭清華、郭品辰父女兩人打出「接棒希望、傳辰未來」口號，爭取選民支持。（郭清華提供）

這些接棒的二代大都「超前部署」，在服務處歷練多年，也有的在去年才確定接手，由長輩帶在身邊歷練。民進黨部分，目前包括郭品晨、沈震南的看板都已在選區高掛，主要是民進黨議員初選預計約四月參選，兩人因屬「政二代」，受到民進黨直轄市議員提名特別條例規範，明訂現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長的配偶、三親等內親屬，不列入民調加權，如沈震南除看板高掛，也早早啟動電話拜票作業。

郭品辰為英國名校布里斯托大學碩士，沈震南也是成大化學研究生，因無法加分，將打出高學歷、年輕接棒，爭取選民支持。李秉倫則是台南大學公共行政碩士，尤淨寬是美國南加大英語教育研究所碩士，歐政豪是台科大碩士，葉翰勳則是清雲科大，個個都屬高學歷的年輕世代。