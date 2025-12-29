下屆議員選舉 綠提名少3席

民進黨市黨部此次議員提名人數較上屆略減，包括東區、南關線被視為激戰區。（記者林雪娟攝）

二０二六地方大選，民進黨以議會議員過半為最大目標，市議會現有五十七席規模，民進黨籍議員現有二十八席，離實質過半就差一席，黨部此次考量選區、人口，預計提名三十三席，雖較上次提名的三十六席少三席，競爭激烈的東區維持高提名，可能增加席次的南關線則採「平盤」處理，雙雙被視為激戰區。

民進黨此次提名減少三席，主要是平地和山區原住民此次都不提名，上次高提名四席的大新營區，恐因人口結構改變，減少一席，從原提名四席改為提名三席；而可能增加席次的南關線區，上次採（二＋一）方式，結果三席全上，此次直接提名三席；值得注意的是，五席的東區，上次採高提名三席，反而只剩一席，此次仍維持高提名，「黨內互打」將在所難免。

東區議員目前有國民黨的曾培雅、王家貞、無黨曾之婕及民進黨的蔡筱薇和原基進黨、現無黨的李宗霖彼此各據山頭，民進黨上屆原有兩席，因採高提名三席，相互競爭下，由也是偏綠的李宗霖拿下，李宗霖目前加入民進黨團運作，並擔任副召集人，屆時將是「兄弟登山、各自努力」局面。

南關線部分，下屆可能多一席，黨部目前維持持平提名。該區有五席，上屆市黨部原提名兩席，後中央核准加一，結果三席全上，若增一席為六席，綠營作法應是過半加一：該區有議員認為，明年五月時，若人口底定，確定新增一席，或許黨部會增加提名，加上前議員許又仁有意捲土重來，黨籍議員目前都審慎觀望中。

中西北區共六席，現藍二綠四，民進黨維持四席提名，不過該區上屆為三三比，童小芸挾立委謝龍介子弟兵稱號參選，議員沈震東因學籍及兵役問題，交棒弟弟沈震南，該區新人輩出，增添熱鬧。