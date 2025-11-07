「下屬出包盧秀燕扛責」圖卡狂洗 他轟：卸責得這麼難看！妳是指揮官 沒人會叫你媽媽

江肇國表示，「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡在群組瘋傳，痛批盧秀燕卸責卸得這麼難看，當台灣人是傻瓜嗎？ 圖：取自江肇國臉書

[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情，成台灣防疫破口，台中市政府6日宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良撤職，台中市長盧秀燕表示，對防疫過程中做得不夠好，身為市長要概括承受，並稱「媽媽做不好，一樣要檢討」盧秀燕也鞠躬道歉。但民進黨台中市議員江肇國表示，「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡在群組瘋傳，痛批盧秀燕卸責卸得這麼難看，當台灣人是傻瓜嗎？

「真是刷新三觀的圖卡！」，江肇國6日晚間在臉書發文表示，盧秀燕6日下午召開記者會道歉後，竟出現市政顧問在群組大肆轉傳圖卡，圖卡內容為「非洲豬瘟事件，盧：身為市長概括承受；下屬出包，盧秀燕扛責任，勇於道歉；有肩膀，不閃責」。

江肇國說，轉發圖卡的市政顧問，原來是之前南區公所的主任秘書退休，「根本就是在自我取暖！」。他強調，市長是地方防疫指揮官，指揮系統出了問題，疫調、清消、廚餘等全部出包，只能仰賴中央支援指正，才把疫情控制下來，但這張圖卡到底在說什麼？

「指揮官沒錯？全都是局長們的錯，處長的錯、兩位基層人員的錯！」，江肇國痛批盧秀燕，不要卸責卸得這麼難，都當台灣人是傻瓜嗎？並正告盧秀燕「除了你的兒子女兒，沒有人會叫你媽媽，妳的職責就是防疫指揮官」。

江肇國直言，做錯就是認錯、道歉、檢討、下台，沒有什麼好辯解造假的！請不要再搞這些地方鄰里Line群的錯假洗地圖卡，也不要再弄什麼假民調，「台中人不是看不懂，只是對妳太寬容！現在開始，不會體諒輕輕放下妳了！」

