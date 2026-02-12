下屬性騷又霸凌 台中交通局長涉包庇一併遭監院彈劾

台中交通局長葉昭甫涉包庇下屬性騷又霸凌，遭監院提出彈劾。（取自台中市政府交通局官網）





前台中市公共運輸與捷運工程處長張應當，被爆長期性騷女下屬，且有職場霸凌行為，遭記2大過免職。而台中交通局長葉昭甫也因獲悉此事卻坐視不管，讓張應當持續犯下惡行超過2年，監察院今（12）審查通過彈劾張應當及葉昭甫，並將2人移送懲戒法院。

監察院指出，張應當任內期間，濫用機關首長的權勢地位，長期對至少6名女同仁言語及肢體性騷擾，並動輒辱罵、咆哮男同仁，而葉昭甫身為張應當直屬上級主管，接獲多名被害人投訴，卻未善盡其督管職責，放任張應當持續發生不法行為至少2年，嚴重侵害公務員基本勞動人權，均核有違失，情節重大。

監察委員葉大華、葉宜津提案彈劾葉昭甫及張應當2人，今審查經13票全數通過，全案移送懲戒法院審理。這也是監察院連2天公告彈劾台中市府局處長。（責任編輯：殷偵維）

《上報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

