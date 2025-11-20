下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。

疾管署證實，今年7月2日就接獲檢舉人匿名投訴，後由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示其行政管理確有不妥，當時即由莊人祥親自告誡受檢舉主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。

廣告 廣告

疾管署發言人曾淑慧表示，儘管當初莊人祥署長已經有所處置，署長親自告誡「也算大事了」；不過，現在是羅一鈞署長擔心此案會影響到防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣，所以羅署長今天重新檢視本案之後，指示就其行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議。

疾管署強調，此案當時屬匿名檢舉且無具體陳述，迄今尚無同仁對該主管提出霸凌申訴；就此，羅一鈞署長已指示人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境。

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台灣醫療奇蹟 終結罕病遺傳！助「龍蝦爪畸形」父抱回健康女兒

台灣消失中的「金牌」！ 勇寫世運會六連霸、全台卻剩不到百隊在練

【文章轉載請註明出處】