下座護國神山在哪？ 賴總統點名這兩產業

賴清德總統28日表示，台灣未來重要的護國神山，除了台積電（2330）外，第一個是國防工業，台灣科技、基礎工業都很強，在非紅供應鏈下，未來可望成為護國神山；第二是生物科技產業，特別這幾年政府完善法令，他認為相關產值很快就會破兆。

賴總統日前接受電視台專訪，專訪內容28日播出。

主持人問，台積電是護國神山，未來還有哪些可能成為護國神山？賴總統先是感謝台積電，他曾聽台積電創辦人張忠謀說過，台積聘請一個員工，外面協力廠商要聘請八個，也就是說，其領頭羊效應非常明顯。

至於下座護國神山？賴總統首先點名國防工業，他先前提出1.25兆元國防特別預算，將分八年編列，每年約1,560億，有三目標：打造「台灣之盾」、AI化的攻防體系、扶植自主國防工業，簡單講就是分層防禦、高度感知、有效攔截。

賴總統強調，政府現在強調國防自主，除了因應外來挑戰，也可以透過國際合作，同時自己研發設計、生產製造，隨時升級國防武器，保衛國家外，也推動國防產業，若能帶動經濟發展，很可能成為另外一座護國神山。

其次是生物科技產業，賴總統指出，這幾年來，政府不斷完善相關法令，例如2021年通過《生技醫藥產業發展條例》、2024年通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》、2025年通過《全民健康保險資料管理條例》。

賴總統強調，台灣對於生物科技產業，有國家政策、有預算、法令也修改完畢，現在每年相關產值約七、八千億元，他認為很快就有機會破兆元。

