「下廚2習慣」很多家庭都在犯！50歲男得肝癌超後悔

生活中心／倪譽瑋報導

醫師指出，不少家庭會將用過的油反覆拿來炸，長期下來會增加癌症風險。（圖／資料照）

小心省小錢花大錢！幾個月前林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎拍片指出，許多家庭會反覆使用油炸油（回鍋油），油經過多次加熱，會產生對身體有害的物質，一位50多歲男子食用油總是炸了好幾次才捨得換，最後罹患肝癌無奈表示「早知道當初不省那點油錢，現在也不會受這麼多苦」。除了用油，很多家庭煮完飯就關抽油煙機，這會讓空氣中的有害物質排不乾淨，長期吸入恐增加肺癌風險。

炸油重複使用看似省錢 卻恐釀成肝癌悲劇

廖繼鼎指出，很多家庭習慣把炸過東西的油留下、等下次再用「認為這樣比較省」。然而，油經過高溫反覆加熱，會產生對人體有害的物質，包括反式脂肪酸、油脂氧化產物，吃進去會增加身體負擔、長期下來增加癌症風險。他直言，為了省一點點油，讓身體處在可能致癌的環境中「真的划算嗎？」

廖繼鼎分享病例，一位50多歲的王姓男子，其生活非常節儉，家裡的食用油總是炸了好幾次才捨得換，長期下來結果罹患肝癌。廖繼鼎強調，致癌病因很複雜，不一定全是因為油，但長期反覆用回鍋油的習慣「絕對是其中一個很重要的因素」；而王男本人也無奈表示，早知道當初不省那點油錢，現在也不會受這麼多苦。

抽油煙機電費別省 癌症檢查也應把握

關於油，廖繼鼎補充，還有一個容易被人忽略的省錢習慣，是「炒完菜就立刻關掉抽油煙機」，料理完後廚房的油煙含有有害物質，長期吸入恐增加肺癌風險「為了那一點點電費，賠上呼吸道健康，值得嗎？」。他建議「開始煮飯前就打開抽油煙機」同時煮完後再讓機器運轉3至5分鐘，確保油煙完全排出。

最後，廖繼鼎建議，除了在生活上預防，定期檢查是否罹癌也很重要，早期癌症治療相對簡單、費用也較低，待晚期才發現癌症，那時的治療費恐倍增，「一年幾千塊的檢查費用，比起未來可能面對的數十萬醫療費用，孰輕孰重一目了然」目前政府也對部分癌症檢查提供補助，相關福利可好好利用。

台灣有提供多項癌症檢查補助，可至國健署相關網站查詢。（圖／翻攝自國民健康署官網）

資料來源：出神入化廖醫師、國民健康署

