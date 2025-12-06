下指導棋？日媒爆川普與高市早苗通話「措辭辛辣」 竟嗆：別插手台灣

國際中心／李紹宏報導

中日關係持續緊張，而美國總統川普與日本首相高市早苗近日的通話內容「是否有提到台灣」？成為關注焦點。《華爾街日報》11月26日曾獨家報導，稱川普要高市不要挑釁北京當局；對此日方駁斥此消息。不過意外的是，日媒《週刊文春》昨（5）日卻震撼爆料，透露其實川普當下措辭「相當辛辣」，甚至疑似說出「不要插手台灣問題」等言論。

日本週刊爆料，美國總統川普與日本首相高市早苗通話時，川普措辭辛辣，甚至稱「別插手台灣問題」。（圖／翻攝自白宮）

美國《華爾街日報》指出，川普在與日本首相高市早苗通話時，表達了對日中關係緊張的憂慮，並建議日方「不要在台灣議題上刺激北京」。

對此，日本官房長官木原稔緊急出面澄清，強烈否認「川普曾要求日本不要挑釁中國」一事，強調報導內容並無事實根據。

根據了解，這通電話是在11月24日「川習通話」後，不到12小時內，由川普主動致電高市。通話結束後，高市僅對外簡述雙方廣泛交換了強化日美同盟等意見，並稱兩人是「親密朋友」。

然而，當媒體追問是否談及台灣議題時，高市卻三緘其口，以「不便透露外交詳情」為由迴避；日本外相茂木敏充面對媒體詢問美方支持態度時，也多次以「未聽清楚」為由，刻意迴避正面回應。

中日關係持續陷入僵局。（組合圖／資料照）

不過引發關注的是，儘管日方試圖否認，但《週刊文春》昨日卻在社群媒體「X」上爆料，引述消息人士的說法指出，實際上川普在通話中的措辭「十分辛辣」，甚至直言不諱地說出類似「不要插手台灣問題」的言論。這則爆料為這起外交風波再添變數。

