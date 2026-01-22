下探6℃！16縣市低溫特報 北北基防大雨

氣象署針對16縣市發布低溫特報，北北基則要小心大雨。資料照，廖瑞祥攝



中央氣象署表示，今天（1/22）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。預測北部及宜蘭高溫13℃至15℃，花東約16℃至18℃，中南部約20℃至21℃。

2026.01.22清晨各地天氣概況。氣象署提供

氣象署針對16縣市發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10℃左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6℃左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。黃色燈號（寒冷）地區則是台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市有10℃以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

降雨部分，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率。

氣象署清晨也發布大雨特報，東北風影響，今天基隆市、台北市、新北市，包括基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象署針對16縣市發布低溫特報。氣象署提供

強烈大陸冷氣團明天持續影響，中部以北、東北部及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天也偏涼；基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

周六起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；周六水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日、下周一水氣更少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周二至下周三東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今天迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨，上午7時22分台北測站最低氣溫已降至11.4℃，「強烈大陸冷氣團」達標，但與「寒流」標準、還有段差距。

最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天「強烈大陸冷氣團」籠罩；今日北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨，明日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」，其強度雖與「寒流」還有段差距，但北台灣由於整天「濕冷」、感覺特別冷，應注意保暖、莫輕忽。

最新模式模擬顯示，周六至下周二各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下周二下午另一波「弱」冷空氣（「東北季風」等級）南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；下周三北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下周四、五西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

更多太報報導

41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救

兌現承諾！北一女校長考學測自然寫不完 坦言「數A會的不多」

文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞