下探8度！強冷空氣明南下「急凍又降雨」 一路涼冷到月底

生活中心／林昀萱報導

14縣市強風特報。（圖／中央氣象署）

東北風偏強，中央氣象署發布14縣市強風特報，19日晨至20日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今（19）日東北季風增強，桃園以北及臺灣東北部地區有局部短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今晚起至明日強烈大陸冷氣團南下一路涼冷到月底，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今晨4:20紅外線色調強化雲圖顯示，中南部雲層少（左)；氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛鞍在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對臺無影響（右）。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，明日強冷空氣南下、氣溫驟降、北臺愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五強冷空氣盤據，週三、四北臺濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北臺逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。歐洲模式最新模擬，這波冷空氣符合「強烈大陸冷氣團」的機率最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」、低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖，週三、四3000公尺以上高山有降雪機率；2000公尺左右處在臨界條件，冰霰、霧淞機率高、飄雪仍可期待。

最新模式模擬顯示，週六至下週二天氣好轉、各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週三另一波冷空氣南下，強度一般，北臺轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

