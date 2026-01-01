下探8度！強烈大陸冷氣團發威 下週恐迎「首波寒流」

今（2日）強烈冷氣團發威，桃園以北明顯降雨，入夜後北台灣沿海局部地區和山區平地低溫恐下探8度，下週一（5日）又有另一波冷空氣南下，屆時有機會挑戰首波「寒流」。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今日至4日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站約降至11度)的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，絕不可小覷。今日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，都要注意添衣保暖。明(3)日、下週(4)日各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。截至今晨5時12分，本島縣市平地最低氣溫：新竹(湖口鄉)10.4度，桃園(楊梅區)10.4度，新北(石門區)10.6度。各地區平地最低氣溫約在10至13度。

吳德榮指出，週一(5日)傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二(6日)上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

吳德榮表示，下週二下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的「輻射冷卻」，下週三(7日)至週六(10日)、在陽光下或不覺冷、白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」(台北測站≦10度)的機率。歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬其影響的強度與時間，仍有差異，且持續調整；宜慎觀察，再作定論。

