下探8度！V型天氣來了「急凍又降雨」 一圖看懂1週天氣

中央氣象署指出本週大陸冷氣團報到。（示意圖／Pexels）





剛結束一段相對溫和的天氣，本週台灣天氣將明顯轉變，大陸冷氣團南下，氣溫呈現「先急降、後回升」的V型反轉走勢。週一開始北部、東半部降雨逐漸增多，週二起冷空氣影響擴大，週三至週五全台偏冷，北部、東半部尤其濕冷，局部地區低溫恐下探8至10度，週六（24日）起氣溫才會逐漸回升，但清晨、夜晚仍偏冷。

中央氣象署發布本週天氣預報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，本週變冷主因為蒙古、西伯利亞的冷氣團逐步增強，並一度達到「強烈大陸冷氣團」等級，冷空氣自週一晚間南下，週二開始氣溫明顯下降。最冷時段落在週二（20日）晚間至週六（24日）清晨，北部、宜蘭空曠地區及金門、馬祖低溫可能下探8至10度。

降雨方面，迎風面的北部、東半部為主要降雨熱區。週一北東雨勢逐漸增加，週一晚至週二北海岸、宜蘭及雙北山區有局部大雨；週三水氣最旺，北部、東半部陰雨濕冷，基隆北海岸、宜蘭及山區仍有較明顯降雨。中南部則以多雲為主，僅山區零星降雨，南部日夜溫差相對較大。

前氣象局長鄭明典在臉書指出，此波冷氣團背後的冷高壓中心氣壓高達1072百帕，屬於相當強勢的系統。他分析，冷高壓整體仍偏東移動，但東南側逐漸出現向南延伸的分量，代表台灣可能「冷得慢，又冷得久」。

