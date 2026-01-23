下會期拚續任「萬年總召」？柯建銘連答兩次：我會去登記

針對外界關注是否將爭取連任黨團總召一職，民進黨立院黨團柯建銘今天（23日吧）受訪時連答兩次，「我會去登記」。（圖／鄒保祥攝）

民進黨立院黨團幹部本屆任期將在1月底屆滿，三長改選登記於今天（23日）開始起跑，「萬年總召」柯建銘先前表示自己做完這屆就會立法院，讓外界關注他是否將爭取連任。對此，柯建銘今天在立法院受訪時強調，「我會去登記」。

被稱為「萬年總召的」柯建銘日前出席公開活動時說，「這屆做完了，我也即將離開立法院」，更在會後透過臉書再次表示，自己做了4分之1世紀的總召，「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」，引起外界討論。

而民進黨立院黨團幹部本屆任期將在1月底屆滿，三長改選登記今天開始起跑，讓外界關注柯建銘是否將會爭取連任。對此，柯建銘今天在立法院受訪時連答兩次強調，「我會去登記」。



