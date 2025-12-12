下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝

記者蔡維歆／台北報導

新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。

陳漢典、Lulu談婚宴進度。（圖／記者鄭孟晃攝影）

小倆口日前在社群分享搭乘頭等艙飛往日本的喜悅，Lulu透露這一趟是去拍攝婚紗照，之後會陸續發布一系列照片，讓大家可以期待。聊及婚禮進度，兩人說已經有找到伴郎伴娘，完整人選仍待確認，但Lulu希望「盡可能越少越好」，因為擔心有些人答應後反悔，已經有發生這樣的案例，陳漢典也附和說「在找不會怕的朋友」。

Lulu也坦言心中夢幻婚禮是走迪士尼公主風，但長大後才知道相關版權和授權費用非常可觀，所以她打消念頭，改用多元的風格滿足穿婚紗的夢想，自爆屆時呈現的路線將「風情萬種」，交給設計師妹妹操刀。被問到是否會走火辣路線時，身材乾瘦的她猶豫不知道怎麼回答，一旁的陳漢典卻秒點頭說：「絕對有，我覺得很火辣。」Lulu看老公這麼捧場，開心笑道：「謝謝，合作愉快。」

