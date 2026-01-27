下月就退伍！頂大雙學士替代役男酒後失控 遭運將丟包台 64 線4車輾過「頭顱破裂」慘死

溫男因與多元計程車司機發生口角遭丟包，最後被4車輾過慘死。翻攝畫面

新北市中和區台64線快速道路25日發生離奇死亡車禍，25溫姓男子因酒後在多元計程車上情緒失控，不斷踢椅背、車門，與46歲林姓司機爆發嚴重口角，最後林男將車停放路邊，將溫男趕下車後離去，不料溫男卻躺在車道上，隨後遭4輛車輾斃，警方後來查出死者身分為替代役男，更擁有國立大學雙學士學位，原訂下個月就要退伍，檢警將於今（27日）解剖釐清死因。

據了解，溫男案發當天凌晨2點多，從北市文山區興隆路2段一帶喝完酒後，搭乘林駕駛的多元計程車要返回板橋住處，途中溫男疑似想躺下休息，不慎踢到司機椅背，雙方發生口角，隨後溫男情緒失控，不斷踢椅背及車門，讓衝突擴大，最後林男忍受不了，行經台64線西向27.5公里處時，將車停在路邊後，將溫男趕下車後逕自離去。

林男雖將溫男丟包快速道路，但車輛駛離不久後，突然感到不妥，於是立即打電話報案，只是沒想到在他開走不久後，溫男疑因不勝酒力，直接躺在快速道路的路面上，隨後遭駛過的4輛車輾過慘死，警方到場時，溫男已經頭顱破裂、腦漿外溢慘死。

警方調查溫男身分，發現他為替代役男，而且還有知名國立大學雙學士學位，去年10月分發至鐵路警察局服替代役，原訂下個月就要退伍，對於遭逢意外，鐵警局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，局已在第一時間親自向家屬致意慰問，後續將全力協助家屬處理相關善後事宜。檢警預計於今日上午解剖遺體，釐清確切死因。



