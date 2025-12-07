下有對策！澳政府將查禁社交平台 青少年出招反抗
下有對策！澳政府將查禁社交平台 青少年出招反抗
即時中心／林耿郁報導
澳洲將於下週三（12月10日）正式實施全球最嚴格的禁令，未滿16歲的青少年通通禁止使用網路社交平台，違者將面臨重罰；然而政策尚未正式上路，部分鬼靈精怪的青少年早已「下有對策」，使外界對此項獨步全球的新禁令能否落實打上問號。
繞過管制！2024年11月，澳洲通過新法，規定所有社交平台網站，都必須確保使用者年齡高過16歲，藉此保護青少年不受「不當資訊」影響與傷害。
若違規，政府不會找青少年本人或家長開刀，而是會對該社交平台祭出重罰，最重可能開出4,950萬澳幣（約10.3億新台幣）的高額罰單。
綜合外媒報導，經過一年時間，這項禁令即將於12月10日正式上路；不過鬼靈精怪的青少年們，早已找到新的出路。
例如使用VPN跳板更改IP、使用爸媽照片騙過臉部辨識，甚至有人拿知名歌手碧昂絲（Beyonce）照片審核，也獲通過。
還有人直接「借」父母、年長親屬等帳號，繼續跟朋友聊天，徹底落實「上有政策、下有對策」的精神。
爸媽也不挺！憂箝制言論自由 部分家長、人權團體反對禁令
另一方面，也不是所有的家長，都支持這種「老大哥在看著你」的全面管制。
澳洲政府今（2025）年5月份自己進行的官方民調就顯示，約三分之一的家長將站在孩子這邊，協助青少年繞過政府的審查。
此外，也有不滿的澳洲青少年，直接向美國─而非澳洲本國─法院提起訴訟，認為自家政府禁令已經違憲，呼籲外國插手反制。
同時，科技巨頭如Google，也考慮對澳洲政府提起正式訴訟，避免禁令擴散至其他國家；甚至也有澳洲法律專家、人權團體等，對政府新禁令感到「強烈不滿」，支持訴諸法律解決。
還有人擔憂，如果政府將合法的大型社交平台趕出市場，青少年可能會轉向「暗網」，或其他未被管制、也無審核機制的小型平台繼續交流，反而提高他們接觸到更加違禁的資訊、碰見居心更危險的網友機率。
澳洲政府堅持，全面管制社交平台，初期肯定會出現混亂，但只要讓80%的青少年停止使用，餘下的20%就會效法與跟進，屆時仍是「一項成功的政策」。
官方、科技巨頭、家長與青少年之間的大亂鬥，將決定這個遠離其他大陸的洲，是否將與她的過往歷史一樣，成為人類最後一片「傳統淨土」？或者陷入更深的混亂與對抗？各界都在嚴密關注後續發展。
原文出處：快新聞／下有對策！澳政府將查禁社交平台 青少年出招反抗
更多民視新聞報導
澳洲青少年社群禁令將上路 15歲學生怒告政府違憲
老大哥在看著你！AI發展迅猛 北京藉此強化監控人民
澳洲青少年社群禁令將啟動 META旗下已刪數十萬個帳號
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 136
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 160
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 15
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 19
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 71
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 8
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 14 小時前 ・ 136
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 41
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 3 小時前 ・ 19
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 14 小時前 ・ 1
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 263
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話