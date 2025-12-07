下有對策！澳政府將查禁社交平台 青少年出招反抗

即時中心／林耿郁報導

澳洲將於下週三（12月10日）正式實施全球最嚴格的禁令，未滿16歲的青少年通通禁止使用網路社交平台，違者將面臨重罰；然而政策尚未正式上路，部分鬼靈精怪的青少年早已「下有對策」，使外界對此項獨步全球的新禁令能否落實打上問號。

繞過管制！2024年11月，澳洲通過新法，規定所有社交平台網站，都必須確保使用者年齡高過16歲，藉此保護青少年不受「不當資訊」影響與傷害。

若違規，政府不會找青少年本人或家長開刀，而是會對該社交平台祭出重罰，最重可能開出4,950萬澳幣（約10.3億新台幣）的高額罰單。

綜合外媒報導，經過一年時間，這項禁令即將於12月10日正式上路；不過鬼靈精怪的青少年們，早已找到新的出路。

例如使用VPN跳板更改IP、使用爸媽照片騙過臉部辨識，甚至有人拿知名歌手碧昂絲（Beyonce）照片審核，也獲通過。

還有人直接「借」父母、年長親屬等帳號，繼續跟朋友聊天，徹底落實「上有政策、下有對策」的精神。

爸媽也不挺！憂箝制言論自由 部分家長、人權團體反對禁令

另一方面，也不是所有的家長，都支持這種「老大哥在看著你」的全面管制。

澳洲政府今（2025）年5月份自己進行的官方民調就顯示，約三分之一的家長將站在孩子這邊，協助青少年繞過政府的審查。

此外，也有不滿的澳洲青少年，直接向美國─而非澳洲本國─法院提起訴訟，認為自家政府禁令已經違憲，呼籲外國插手反制。

同時，科技巨頭如Google，也考慮對澳洲政府提起正式訴訟，避免禁令擴散至其他國家；甚至也有澳洲法律專家、人權團體等，對政府新禁令感到「強烈不滿」，支持訴諸法律解決。

還有人擔憂，如果政府將合法的大型社交平台趕出市場，青少年可能會轉向「暗網」，或其他未被管制、也無審核機制的小型平台繼續交流，反而提高他們接觸到更加違禁的資訊、碰見居心更危險的網友機率。

澳洲政府堅持，全面管制社交平台，初期肯定會出現混亂，但只要讓80%的青少年停止使用，餘下的20%就會效法與跟進，屆時仍是「一項成功的政策」。

官方、科技巨頭、家長與青少年之間的大亂鬥，將決定這個遠離其他大陸的洲，是否將與她的過往歷史一樣，成為人類最後一片「傳統淨土」？或者陷入更深的混亂與對抗？各界都在嚴密關注後續發展。

