下架柯建銘換「綠白合」？林濁水2角度分析「太離譜」：恐賠了夫人又折兵

​朝野對立僵局難解，有媒體報導指出，民進黨有高層接觸民眾黨人士，希望能用撤換民進黨立法院黨團總召柯建銘為條件，重啟綠白合作對話。對此，前立委林濁水在臉書發文表示，從義理上看「太離譜」，而從謀略角度也恐賠了夫人又折兵。

2024大選後立法院朝小野大，藍白兩黨更是以人數優勢輾壓綠營，朝野溝通不順也讓執政黨推動政策困難，加上今年大罷免潮失敗，柯建銘頻被點名撤換黨團總召，近期更是傳聞民進黨高層有接觸民眾黨人士，以換掉柯建銘作為綠白合作的基礎。

對此，林濁水認為，綠營撤換柯建銘換「綠白合」應是假消息。因為柯無知又盲動，亂搞一通，領導民進黨去拚命揰牆，民進黨和台灣民主都受重傷迄今未恢復，反而救活了傅大王和戰鬥藍，早該撤換；但從義理上看，不應該把撒換做為和白交易的籌碼，太離譜了，況且縱使從謀略角度看，交易恐怕也將賠了夫人又折兵的面非常大。

