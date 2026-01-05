下架民進黨 藍：在野合作不變

藍營人士評估，柯文哲對民進黨強烈反感，及白營在地方選舉仍須仰賴國民黨支持，雙方在長期合作的大方向上不致出現根本改變。（本報資料照片）

曾在2024年總統大選期間與國民黨出現嫌隙的民眾黨前主席柯文哲近期復出，加上民眾黨立院黨團因「兩年條款」即將交棒，外界關注是否影響藍白黨團合作。藍營人士評估，柯文哲回歸確實可能讓藍白在立院的合作方式有所調整，但考量柯對民進黨的強烈反感，及白營在地方選舉仍須仰賴國民黨支持，雙方在長期合作的大方向上不致出現根本改變。

國民黨立委賴士葆昨指出，柯文哲日前表態要處理總預算，但目前立場仍不夠明確，確實讓藍營感到些許疑慮。賴士葆表示，若民眾黨與國民黨團立場一致，要求行政院先允諾追加三讀通過的軍公教預算，再進行總預算審查，合作並無問題；但若改成主張直接進入審查程序，「相關作法便有討論空間」。

賴士葆指出，柯文哲目前顯然希望能擺脫外界將民眾黨視為「八個小藍」的標籤形象，試圖將白營重新定位為「關鍵少數黨」。無論是柯文哲或民眾黨團總召黃國昌，近期其實都在朝此方向操作，但柯文哲可能希望做得更徹底。

賴士葆分析，柯文哲一連串動作，也不排除與2026年地方選舉布局有關，若能掌握更多政治籌碼，未來便可與國民黨就議員席次等議題進行更進一步協商。

不過，賴士葆強調，兩黨儘管在合作模式方面可能調整，但無論是國民黨、民眾黨或柯文哲本人，三方仍有「下架民進黨」的共同目標，從長遠來看，藍白合作的大方向並不會出現劇烈變化。

另有國民黨團人士認為，柯文哲因涉案遭羈押近1年，柯妻陳佩琪身心承受極大壓力，這段經歷應會進一步加深柯文哲對民進黨的反感；至於藍白合作是否因此鬆動，現階段言之過早，仍須持續觀察。