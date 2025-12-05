下架12萬片台灣鯛魚排 業者損失破千萬 決定不申請國賠

台灣鯛禁藥烏龍案導致台灣鯛魚排下架12萬片，業者損失1100萬元，目前還陸續退貨。（周麗蘭攝）

高雄市府衛生局驗出台灣鯛魚含動物禁藥引起軒然大波，4日證實是高雄市衛生局人員操作疏失錯誤導致，因本案遭下架的口湖漁業生產合作社下架12萬包鯛魚片，損失至少1200萬。

口湖漁業生產合作社今（5日）早上10點開張，第一件事是舉行記者會，現場來了20、30名漁民，養殖戶許朱元、雲林縣府農業處長魏勝德、漁業科長高建平、衛生局科長林小玲、鄭秀珍、城邦律師事務所律師吳文城等人出席。（周麗蘭攝）

總經理王益豐表示，感謝雲林縣衛生局及農業處自始至終相信口湖台灣鯛產品，也欣慰高雄市衛生局4日坦承錯誤並致歉，但對於一個擁有公權力的行政機關，檢驗程序出現重大瑕疵、結果遭人為放大10倍的情況下，即任意發布新聞，導致優良產品遭全面下架，感到深切的遺憾、震驚與無奈。

王益豐說，高雄市衛生局作為食安把關機關，一言一行代表公權力，此次因內部人員「電腦設定條件被更改」導致的檢驗失誤，演變成一場全國性的食安風波，如此草率的檢驗程序，是否有足夠的內控機制防止錯誤發生？未經審慎確認、僅憑初步結果的情況下即倉促發布新聞，是否符合行政程序法與比例原則？

他呼籲，各級政府衛生機關未來進行食品檢驗及發布相關新聞時，務必建立更嚴謹的複核機制，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與農漁業者的形象。

王益豐說，根據全聯統計的數量，包括不同批號的台灣鯛魚排已經回收差不多12萬片，後續還是會繼續回流到公司，這個品項是全聯賣得相當好的產品，被下架的產品目前已經超過1100萬元。

王益豐也表示，昨天收到高雄市衛生局的道歉電話，今天下午他們也會親自到合作社來更誠意的道歉，公司雖然在名譽上有受到損失，高雄市府已承認是錯誤，未來沒有打算申請國賠，「希望更多消費者支持台灣鯛，讓我們勇往直前，這才是我們真正要做的事情。」

