下橋處貨車翻覆釀回堵！55歲駕駛沒注意車況 高速追撞波及3車

洲美快速道路於17日早上七點多發生連環車禍，造成嚴重交通堵塞。事故起因是下橋處一輛白色貨車與休旅車碰撞，導致貨車翻覆在馬路中間，阻礙左側車道通行。隨後，在車流回堵處，一名55歲林姓男子因未注意前方車況，高速撞上一輛多元計程車，撞擊力道之大使車輛騰空數秒，引擎蓋變形並冒出濃煙，同時波及一旁白色廂型車。三位駕駛雖受輕傷但無大礙，酒測值均為0，駕籍正常。

男子沒注意前方因車禍回堵的車輛，高速追撞多元計程車，釀成另一起事故。 (圖／TVBS)

當天早上，洲美快速道路往淡水方向的車流已經非常緩慢，現場因下橋處發生事故而嚴重回堵。在這種狀況下，後方突然傳出煞車聲，一輛車以極快速度往前猛烈撞擊，力道相當大，整輛車甚至騰空好幾秒。這起撞擊造成該車引擎蓋當場變形並冒出濃煙，被撞的多元計程車歪向一邊，車尾撞上左側護欄。此外，右側車道的一輛白色廂型車也受到波及，三輛車損壞情況都相當嚴重。

由於撞擊力道太大，各車駕駛和乘客立即下車查看情況。事故發生在只有兩線道的路段，導致交通更加堵塞。工程車隨後趕到現場，迅速將事故車輛移走，以恢復交通順暢。

經檢視前方行車紀錄器，事故原因逐漸明朗。原來在下橋處先前已發生一起事故，一輛白色貨車和一輛休旅車相撞，導致貨車翻覆在馬路中間，造成左側車道無法通行。其他車輛只能慢慢排隊通過，形成回堵。然而，後方這輛追撞計程車的駕駛未注意前方車流狀況，因而發生追撞事件。

北投分局交通分隊長林鴻奎表示，肇事的55歲林姓男子臉部有擦挫傷，47歲馬姓男子多元計程車司機額頭輕微擦傷，而受到波及的廂型車駕駛周男則未受傷。三位駕駛意識均清楚，沒有大礙，酒測值都是0，駕籍也都正常。不過，這起因未注意車況而釀成的三車事故，預計修車費用將會相當可觀。

