下機哈菸慘了！小港機場強化禁菸稽查 紅線區抽菸最高罰1萬

為落實菸害防制，維護公共場所無菸環境，高市衛生局近期偕同高雄國際航空站（小港機場）強化禁菸管理措施，除航廈室內空間依法全面禁菸，針對航廈室外周邊也已畫設戶外紅線內禁菸範圍及增設禁菸警示，同時提高航站人員巡查密度。昨（2）日衛生局聯合稽查即開出多張違規紀錄單，整體禁菸環境秩序提升，保障旅客及工作人員健康權益。

衛生局表示，依《菸害防制法》第18條第1項第5款規定，航空站屬禁止吸菸場所，航廈內及已公告的戶外紅線範圍內區域均屬禁菸範圍內，依法均不得吸菸；另依同法第40條規定，於禁菸場所違規吸菸者，可處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

昨衛生局派員到小港機場現場稽查，針對國內外旅客於戶外騎樓紅線禁菸區違規吸菸，當場依法開立稽查紀錄單並啟動裁處程序，以「即查即罰」具體作為，嚴正嚇阻違規吸菸行為，杜絕吸菸者僥倖心態。

衛生局指出，禁菸管理須採常態化稽查辦理，會持續會同航站管理單位及航警局提高航廈內外及人流熱點查察頻率，同時要求航站管理單位依《菸害防制法》確實負起管理人責任，落實禁菸標示設置與維護，強化航警及保全人員即時通報機制，對於違規者應積極蒐證，並依程序提供本局依法處理；若遇不服勸導或明確違規情形，應立即通報執法人員到場處理。

衛生局提醒，高雄國際航空站已畫設戶外紅線禁菸區範圍，將持續會同航警及航站管理單位前往無預警稽查，並要求航站持續強化自主管理及巡查，特別是國內外航廈出入口、人流動線、候車與集散熱點等易違規處所，加設清楚、醒目且具國際辨識度的多語言禁菸標示，避免旅客因資訊不足而誤觸法令，以實際行動確保禁菸規定落實，打造健康、整潔且具國際水準的無菸國門環境。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

