下次約黃仁勳吃担仔麵！台積電董座魏哲家神回一句 老闆嗨翻：親切幽默

台積電董事長魏哲家11日驚喜到台中知名烤鴨餐廳「鴨片館」用餐，親切與民眾合影。如今一間知名餐廳「台中担仔麵總店」也曬出與魏哲家的合照。老闆透露，開玩笑詢問魏哲家「是不是下次能約黃仁勳董事長光臨」，魏哲家爽快回應一句話，老闆簡直嗨翻了。

台中担仔麵總店15日在臉書發文，表示魏哲家已經多次光臨，非常親切、幽默，餐後老闆向魏哲家詢問「魏董事長，是不是下次能約約黃仁勳一起光臨」，沒想到魏哲家立刻回答「好啊，那他要一樣的老位置喔」，讓他開心直呼「沒問題！」

老闆表示，客人用餐後滿足的笑容，始終是我們心中最重要的肯定，「每當魏哲家董事長蒞臨，大家都格外雀躍、深感榮幸。那份光臨對我們而言意義深遠，彷彿是一種溫暖的認可」。

其他網友看完後直呼，「我們太幸運，和護國神山的老闆是一樣的菜」、「有台積電的加持一定大發特發，天天滿座」、「哇，難得遇到本人～」、「恭喜，盛名遠播。」、「好想要魏董的簽名」。

