「下次走樓梯」一句話引爆捷運大戰！手扶梯讓道釀衝突 法官這原因判他拘役

捷運走扶梯長期存在的「靠右站立、左側通行」習慣，再度引發民眾衝突。

台北捷運手扶梯長期存在的「靠右站立、左側通行」習慣再度引發衝突。一名沈姓男子因趕時間，在捷運站手扶梯欲從左側通行時，與站立於兩側的民眾發生爭議，沈男憤而將對方強行拉下手扶梯，導致對方受傷,。儘管沈男辯稱是為了「逮捕現行犯」，但高等法院不予採信，日前依傷害罪判處沈男拘役30日，得易科罰金3萬元定讞。

根據判決書記載，事件發生於2024年3月23日晚間，沈男在台北捷運台大醫院站出口搭乘下行手扶梯時，為了儘速通過，穿過分別站在手扶梯兩側的林姓與謝姓男子中間通道。當時林男開口稱「下次走樓梯」，引發沈男不滿，隨即回罵「腦袋有問題」、「Stupid」等語。林男同事謝男見狀以英文髒話回擊，沈男憤而動手拉扯謝男手腕，將其從行進中的手扶梯強行拉至平面處理論，造成謝男左側腕部擦傷與挫傷。

沈男在法庭上否認傷害犯行，主張自己是因為趕車要求禮讓左側通道卻遭挑釁,。他辯稱當時是判定謝男辱罵他已觸犯公然侮辱罪，且有逃逸可能，才依《刑事訴訟法》以「最小武力」壓制現行犯，欲帶往站務中心報警，認為自己是依法令之行為應予免責。

但法官勘驗捷運站監視器畫面發現，當時謝男並無任何肢體動作或逃跑行為，沈男卻抓住謝男衣服與手腕強行拉扯，且不顧謝男在過程中抓著手扶梯扶手掙扎，拉扯時間長達13秒。法官認為沈男與對方發生衝突後，應明知拉扯會造成受傷，具有傷害之「不確定故意」，且其行為並非為了逮捕逃逸犯嫌，難以援用依法令行為免責。

高等法院審酌沈男僅因偶發事故便訴諸肢體衝突，犯後態度不佳且未與受害者達成和解，考量其無前科及生活狀況後，撤銷一審55日拘役之判決，改判拘役30日，可易科罰金,,。全案就此確定。



