下次選舉會投給民進黨嗎？最新網路投票11萬人一面倒

最新民調顯示，有3成1國人支持民進黨，2成6支持國民黨，1成5支持民眾黨，其他小黨合計2.4％，2成5中性選民。而在昨（19）日，有粉絲專頁以「下次選舉你會投給民進黨嗎？」為題發起網路投票，截至目前已有高達11萬人參與，其中有高達8成5的參與者表示，不論民進黨改不改，都不會投給他們。

台灣民意基金會18日公布最新民調，民進黨獲得31.1％支持，25.8％國民黨，14.7％台灣民眾黨，2.4％其他政黨，24.7％沒特別支持哪一個政黨，1.3％不知道、拒答。和上個月相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點；國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨略增0.3個百分點，中性選民下滑2.6個百分點。

粉專「不禮貌鄉民團」昨天起以「下次選舉你會投給民進黨嗎？」為題，在YouTube發起網路投票，本次投票共計有4個選項，依序為：「我本來就會投給民進黨」、「只要民進黨願意改正認錯，我會繼續投」、「不論民進黨改不改，我都不會投給他們」、「其他/沒意見」。

截至今天下午4點半，已有高達11萬人參與投票，其中85%的人投給「不論民進黨改不改，我都不會投給他們」選項，「我本來就會投給民進黨」和「其他/沒意見」各自有5%，最低的是「只要民進黨願意改正認錯，我會繼續投」，僅4%人投給該選項。

