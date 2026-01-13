下步空襲？川普要美國公民快撤 伊朗祭25％關稅連坐

美國總統川普。（圖／美聯社）





打完委內瑞拉，如今川普也接著要空襲伊朗了嗎？川普政府要在伊朗當地的美國公民趕快撤離，白宮發言人李威特也證實，空襲伊朗始終是川普的選項。而外傳伊朗高官的「B計畫」正悄悄進行中，俄國一架神秘運輸機近期頻繁往返德黑蘭，被懷疑是在幫伊朗高層搬家當。而美國加碼對與伊朗貿易的國家採連坐法，加碼25％關稅制裁，最大苦主就是中國，怕惹怒川普，中國就連和伊朗軍演，在報導中都隻字未提。

白宮發言人李威特：「我想川普總統非常擅長的一件事，就是永遠把所有選項都放在桌面上，而空襲只是他所掌握的眾多選項之一。如果川普認為有必要，他不怕動用軍事手段，而伊朗當局也心知肚明。」

白宮證實，川普不排除對伊朗發動空襲，同時發布「安全警示」，呼籲在當地的美國公民趕快撤離，也被視為川普軍事介入可能性大幅攀升。

伊朗最高領袖哈米尼：「川普先去管好自己的國家吧，如果他做得到的話。」

哈米尼嗆川普多管閒事，還在社群平台發布諷刺漫畫，把川普變成破碎的法老王石棺，怒嗆這個人也會被推翻。哈米尼對外強硬，卻被驚爆其實挫勒等，私底下已啟動「B計畫」。外媒報導指出，去年12月伊朗爆發大規模抗議以來，俄羅斯一架「伊留申76TD」運輸機，頻繁往返德黑蘭，最多一天達五次之多，還刻意避開北約空域，也被懷疑根本是在幫哈米尼等高層搬家當，為撤離做準備。

美國總統川普：「我總是說關稅，對我來說是字典中最美麗的文字。」

而在空襲伊朗之前，川普早就祭出殺手鐧經濟制裁，還採連坐法，任何與伊朗進行貿易的國家，都課徵25％關稅，最痛的就是伊朗石油最大買家中國。而中國對美貿易，光是去年就達11兆台幣。

央視主播：「和平意志2026海上聯合演習，中國、南非、俄羅斯等金磚成員國參與此次演習。」

近期登場的南非海軍聯合軍演，中國、俄羅斯、伊朗都來了，但中國官媒卻對伊朗隻字未提，是怕被牽連嗎？眼看川習會4月就要登場，習近平顯然不想打壞氣氛，伊朗政權面臨崩潰邊緣，恐怕將是棋子變棄子。

