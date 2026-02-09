下殺320元！好市多這款「貴婦級雞精」遭瘋搶 會員暴動：送禮超需要

生活中心／王文承報導

一名女子近日就在好市多發現一款「燕窩熬雞精」正在特價，直呼「非常划算，送禮也相當體面」。（圖／資料照）

農曆春節將至，許多民眾開始準備拜年要送給親朋好友的禮盒，但禮盒選擇往往讓人傷透腦筋。由於美式賣場好市多（Costco）商品份量十足、CP值高，不少人會前往採買過年送禮。一名女子近日就在好市多發現一款「燕窩熬雞精」正在特價，直呼「非常划算，送禮也相當體面」。

好市多1款貴婦級雞精下殺320元 會員瘋搶

一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，她先前就注意到這款燕窩熬雞精，覺得相當適合作為過年禮盒送給親友，再加上金色包裝，看起來十分喜氣。這次到賣場時，剛好遇到特價活動，原價1599元，折扣後只要1279元，一口氣省下320元，讓她覺得相當划算。

廣告 廣告

原PO也補充，這款熬雞精整體口感順口，喝起來帶有雞湯的香氣，並不油膩，再加上燕窩成分，在補充營養與體力的同時，也能兼顧養顏美容，無論自用或送禮都很合適。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，不少人留言表示，「冷冷的天氣熱一包來喝很舒服」、「真的好喝，像雞湯一樣不會膩」、「拜年送這個很需要」、「一次折320元，算下來滿划算的」、「有加燕窩感覺檔次立刻不一樣」、「金色禮盒很應景，過年送很OK」。

更多三立新聞網報導

比偶像劇更扯！失戀女跳樓遭消防員「脫褲」走光 結局反轉驚呆眾人

台灣精髓落伍了？他驚見這餐廳週末沒排隊 眾人揭3大致命傷：盤子吃的

人妻閨蜜探新生兒！狂彎腰露奶色誘老公：胸部有變大？結局展開驚呆眾人

結局驚呆眾人！交往9年未上壘 前任色誘邀約首戰 處男看傻：慾火焚身

