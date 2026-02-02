下殺559元！好市多「這1款神物」年前特價 婆媽瘋搶：一次扛兩瓶

生活中心／王文承報導

一名女子分享，在好市多看到歐洲P牌洗衣精4公升裝推出限時特價，價格從699元下殺至559元，現省140元，讓她一口氣補了兩瓶。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富、份量十足，且不時推出新品與優惠活動。隨著農曆春節將近，不少消費者紛紛前往賣場，採買過年所需的食品與生活用品。一名女子分享，農曆年前家中需清洗大量床單、被單，恰巧在賣場看到歐洲P牌洗衣精4公升裝推出限時特價，價格從699元下殺至559元，現省140元，讓她一口氣補了兩瓶，貼文曝光後，引發網友熱議。

好市多這1款神物年前特價 一票婆媽瘋搶



一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，因會員年費調漲，打算趁年前把福利金用完，便順道到好市多逛逛，剛好看到這款洗衣精正在促銷。她提到，先前赴韓國旅遊時，發現不少民宿也使用同款產品，加上Threads上有網友分享其清潔力表現不錯，因此決定購入兩瓶，應付年前大量清洗床單、被單的需求，實際使用後也認為相當好洗。

貼文曝光後，吸引不少網友留言討論，「我們家常駐使用的牌子」、「洗淨力非常優」、「有一次吃咖哩沾到衣服，懶得先手洗，直接丟洗衣機，結果也洗得掉」、「味道跟以前不一樣了，但拿來洗車用毛巾超好用」。

不過，也有消費者持不同看法，認為使用感受較不理想，「味道我真的不行」、「用完這款，曬衣服的時候都會變臭」、「這款真的洗不習慣」、「覺得味道滿臭的」。

