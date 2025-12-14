下殺6折起！林聰明砂鍋菜、海底撈麻辣鍋、羊肉爐，火鍋界傳奇特輯
每到年底就是火鍋界的大亂鬥，而今年的鍋物大賞，根本誇張到不像話。從嘉義排隊排到天荒地老的林聰明砂鍋菜、網友一喝就跪的安永鮮物熬燉湯，到海底撈麻辣控奉為神級的鍋底，全都是火鍋界的頂級狠角色。這些不只是湯底，是連老饕都會抱著鍋子大喊「這才是人生」的傳奇味道。
這次把這8款放進火鍋大賞名單裡，每一款都強到沒得比。不是名氣爆棚，就是每年冬天都會被搶到缺貨。能入選這篇的，沒有一款是普通角色，全都是一吃就回不去的名店級湯頭。
最重要的是，現在剛好是年末優惠季，下殺6折起，很多人都趁這時候囤起來預備過冬。畢竟寒流一來，能救你的不止毯子，還有不可或缺的火鍋。看完這篇大賞的人，大概都會直接把8款湯底全部加入購物車。
💥12/10-12/31 名店鍋物特輯 下殺6折起💥
1.下殺81折！嘉義林聰明 砂鍋菜2包(2100g/包)
原價$950 ↘ ~12/31$769
嘉義林聰明砂鍋魚頭真的無人不知、無人不吃。這款砂鍋菜被譽為冬天必吃的靈魂之湯，濃郁又不失清爽的高湯裹著滿滿食材，白菜、豆皮、三層肉吸飽湯汁，一口下去真的會忍不住想落淚。從嘉義紅到全台的人氣，不是說說而已，是連外縣市的人都專程開車下去買的程度。現在不用排隊、在家開鍋就能喝到原汁原味，而且12/31以前還有81折的超特惠價，不多說了，馬上手刀下單。
2.下殺76折！安永鮮物 元氣養生熬燉湯 任選6包
原價$1,480 ↘ ~12/31快閃價$1,112
如果你愛養生鍋物，安永鮮物的養生熬燉湯真的會喝到停不下來。選用大量蔬果與天然食材慢火熬煮，沒有奇怪的香精味，只有滿滿清甜香氣，湯頭乾淨卻厚實，回購率超高，冬天在家煮一鍋，喝下去的瞬間，身體像被重新開機，暖到骨子裡。12/31以前只要76折，今年冬天就靠它們度過。
3.限時65折！果貿吳媽家 暖暖鍋物雙口味 嚐鮮二入組 (雞湯獨享鍋+酸菜鍋)
原價$1,378 ↘ ~12/31快閃價$888
果貿吳媽家在家庭鍋物界真的很有名，尤其這組「雞湯獨享鍋＋酸菜鍋」直接抓住重度火鍋控的心。雞湯濃郁到像用整隻雞下去煮，香得不得了；酸菜鍋酸香帶勁，煮豬肉、海鮮都超涮嘴。被稱作最不可能失敗的火鍋湯底，不管新手或老手都能煮出餐廳等級的風味。兩口味一次滿足，根本就是飯桌上的無敵組合。重點是12/31以前，這組限時下殺65折，一省就省快5百，當然要趁現在啊。
4.饗城羊肉爐(1200g/盒)
原價$300 ↘ ~12/31快閃價$259
說到台灣人的冬天，就絕對離不開羊肉爐。饗城羊肉爐。湯底香到像是站在店門口，濃、鮮、甘三種層次明顯得誇張。羊肉軟嫩不腥，湯喝起來爆暖又順喉，完全是台式老牌羊肉爐該有的王者風味。很多人都說寒流來一包就能瞬間回血，暖度直接拉滿，是冬季火鍋界的不二選擇。
5.海底撈 台灣版本 清油麻辣鍋底(110公克x2)
原價$109 ↘ ~12/31快閃價$79
海底撈本來就是火鍋界的宇宙名店，清油麻辣鍋底更是麻辣控心中的神。香、麻、辣三位一體，辣度不是嗆、是香到會上癮那種。加入牛肉片或鴨血豆腐，光是想像就口水直流。想在家複製海底撈味道，靠這包就能做到，真的一吃回不去。想在家煮高級麻辣鍋？這包直接封神。限時$79超低價，就能馬上吃海底撈麻辣鍋。
6.下殺43折！康寶 火鍋湯底750g 任選三組
原價$1,050 ↘ ~12/31快閃價$450
限時43折！康寶堪稱台灣國民湯底，每個人家裡一定會囤上那麼幾包。它不只選擇多、口味穩定，被許多人封為怎麼煮都好喝的奇蹟湯底，每款都香得超有存在感。尤其冬天懶得備料時，只要一包丟下去，湯底瞬間完成，輕鬆在家享受餐廳級火鍋，根本媽媽界神物。而且12/31前，居然下殺43折，根本超划算。
7.【MOS摩斯漢堡】和風豚汁蔬菜湯(310g/包)*10包
原價$700 ↘ ~12/31快閃價$630
摩斯漢堡的和風豚汁蔬菜湯，料多到像在吃一整碗小火鍋。湯頭是日式和風的清甜風味，搭配豬肉片、蘿蔔、洋蔥等滿滿蔬菜，喝起來暖到不行。喝這碗比吃正餐還幸福，完全就是辦公室必囤的暖胃神湯。不需要料理、加熱就能喝，超級適合懶人吃貨。而且除了限時下殺外，滿額還享9折＋限量滿額禮。
8.限時72折！唐太盅 養生燉湯系列任選7入組
原價$1,750 ↘ ~12/31快閃價$1,260
唐太盅養生燉湯系列，在燉湯界赫赫有名，主打看得見的真材實料，像是胡椒豬肚雞、藥膳雞、四物、何首烏，每一款都超補、超好喝。湯頭很香、很醇，喝起來完全跟辛苦花了大半天熬出的味道一樣。想喝燉湯又不想自己熬，直接一包唐太盅養生燉湯下去，好喝到起飛。從現在到12/31以前，下殺72折，超特惠馬上帶走。
