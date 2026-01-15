下毒澳籍男友「蛇蠍女」涉毒殺英籍丈夫！獲不起訴

狠心在果汁內加入老鼠藥，差點毒死澳籍男友的女子楊錦屏，已被涉犯殺人未遂罪提起公訴，她也被控疑似毒殺英國籍丈夫，北檢近日對此做出不起訴處分，理由之一是遺體已火化無法檢驗DNA。

涉嫌對澳籍男友下毒的嫌犯楊錦屏。 （圖／資料畫面）

細看這起案外案，楊錦屏在跟澳籍男友艾力克斯蕭雷（Alex Shorey）交往前，曾有一段婚姻關係，丈夫是英國籍的大衛托斯倫（David Torslen），但男方後來身亡，托斯倫的弟弟保羅因為跟哥哥失聯，著急地飛來台灣尋找，得知噩耗後悲慟不已，而他旋即得知大嫂竟然在台灣有涉及對澳籍男友下毒的刑案，對哥哥的死因開始心生疑惑，追查發現哥哥生前曾在2022年2度有血尿、胃痛跟腹痛，隔年1月2日突然心肺功能停止，還有腎功能指數異常，送醫搶救仍宣告不治，「症狀」跟艾力克斯蕭雷被下毒時身體出現的反應相同，憤而告楊錦屏殺人，檢警獲報後開始調查。

慘遭楊錦屏下毒的澳籍男友 艾力克斯蕭雷 。 （圖／資料畫面）

保羅控告楊錦屏的訴狀中，指控她涉嫌購入含有毒物「撲滅鼠（Bromadiolone）」的老鼠藥，用不明方式讓丈夫服食，導致男方因為中毒，出現腹痛、血尿狀況，在2022年12月21日送台北長庚醫院，急救後症狀一度緩解，出院返家休息，但仍在2023年1月2日上午，在租屋處突然心肺功能停止，再度送往長庚急救仍宣告不治。

不過檢方調查此案時隨即「撞牆」，因為大衛托斯倫當時雖被檢出腎功能指數異常，但無法確認是否跟心肺功能停止有關，遺體也無明顯外傷，當時負責鑑定的周醫師出席偵查庭作證時表示，死者的就診紀錄中在12月21日掛急診時，腎功能還正常，1月2日檢查時變為異常，但無法確認這段期間出現異常變化的原因，原因也可能是心肺停止導致，「死者在12月23日、1月2日的血色素檢查數值沒有顯著差異，無法得知是否有老鼠藥中毒」。

楊錦屏從案發後的言行都相當詭異。 （圖／資料畫面）

楊錦屏的一位翁姓朋友也出庭，表示他也跟大衛托斯倫是朋友，在楊錦屏涉嫌對蕭雷下毒事件爆出後，他有把楊錦屏約出來過，直言問她是否曾照顧過蕭雷，楊錦屏當下沒有正面回應，情緒低落回以：「我不知道」、「你不要問我這些東西」、「你知不知道我很憂鬱沮喪」講完就離開了，「之後我跟她沒再見過面」。

再加上關鍵證物，也就是大衛托斯倫的遺體，在2023年1月16日火化，法務部法醫研究所的函文指出，「該遺體經高溫燃燒後，所有組織均碳化，無法檢驗出DNA型別，所有的有機物也全數分解，無法檢測出有無毒物成分」，北檢綜合以上證詞、函文，還有楊錦屏的通聯紀錄中還有與婆婆保持聯繫，大衛托斯倫在台也沒有投保意外險等紀錄，「難以認定被告有殺害丈夫的犯行」。

北檢偵結全案表示，相關證物、證詞跟函文無法確認死者的死因跟老鼠藥有關，雖然死者家屬有說不想解剖，但也沒有主動說過不要相驗，亦未主動連繫協助相驗的醫護人員，以及沒有指示法醫開立「特定內容」的死亡證明書，縱使出庭的翁姓友人表示，在提及蕭雷的案子時，覺得楊錦屏的反應有異，但無法據此認為她有殺害大衛托斯倫，最後以「罪證不足」為由作出不起訴處分。

