下水道奪命廢氣！林森北路工人「一氧化碳中毒」無呼吸心跳 同伴拚命爬出求救、2人送醫

台北市中山區下水道施工發生一氧化碳中毒工安意外，工人昏迷送醫後搶回一命。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區林森北路與南京東路一段交叉口27日凌晨5時許發生下水道工程工安意外。31歲鄭姓男子與57歲蔡姓男子進入人孔蓋內進行施工時，疑因地面放置的引擎發電機廢氣，順著管線倒灌至密閉下水道內，導致通風不良，57歲蔡男吸入過量一氧化碳後當場昏迷。鄭男發現蔡男突然失去意識後，立即自行爬出人孔蓋至地面呼救，所幸有路人聽見求救聲並通報現場值勤義交報警，經送醫搶救後蔡男順利恢復意識。

警消人員獲報後迅速趕抵，將兩人救出時，蔡男已陷入昏迷、無生命跡象（OHCA），鄭男則意識清楚。救護人員隨即在現場對蔡男進行急救處置，並將兩人緊急送往醫院搶救。經院方全力急救後，蔡男恢復生命徵象，目前已恢復意識，兩人均留院觀察治療中，暫無生命危險。

警方初步調查，兩人當時於地下密閉空間作業，現場通風不良，且發電機廢氣無法有效排出，造成一氧化碳蓄積。警方已通知29歲李姓工地負責人到場配合調查，詳細的作業流程與工安責任歸屬，仍有待相關單位進一步釐清。

