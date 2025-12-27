下水道工程釀一氧化碳中毒 北市勞檢處勒令停工

（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市中山區一處下水道工程今天發生工安事故，1名工人在施作時因吸入過量一氧化碳而昏迷，送醫搶救後已無大礙。台北市勞檢處表示，已勒令停工並會開罰3萬元至30萬元。

台北市林森北路與南京東路一段交叉口處今天凌晨發生工安事故，2名工人在施作下水道工程時，1人陷入昏迷。

台北市勞動檢查處表示，經派員到場檢查發現，雇主讓勞工在自然換氣不充分的場所作業，並在地下道內使用具內燃機的引擎抽水機，卻沒有設置有效通風換氣設施，導致勞工一氧化碳中毒，顯示作業環境存在重大危害，已立即勒令停工。

廣告 廣告

勞檢處進一步表示，檢測發現現場一氧化碳濃度達55ppm，明顯超過法定容許濃度35ppm，將依違反「職業安全衛生設施規則」第295條等相關規定，裁處新台幣3萬元到30萬元罰鍰，並要求雇主確實改善作業環境及安全管理措施，確保勞工安全。

負責工程的台北市新建工程處表示，2名施工人員目前已無大礙，可以講話、進食及正常行動，將持續配合醫院治療。（編輯：龍柏安）1141227