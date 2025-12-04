社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北市報導

新北市新莊地區，出現〝天坑〞！上午七點多，正值大家上班、上學的時間，在新莊棒球場旁的大馬路上，突然出現一個天坑，還發出巨大聲響，初步瞭解，這個坑洞，長寬兩公尺、大約2公尺深，應該是雨水箱涵老舊破損，還好事發當下，所有車輛都緊急剎車，才沒跌進坑裡。

公車開過，後方機車通通緊急煞車，因為前方突然出現好大一個坑洞，簡直快嚇壞，還好反應快，否則人車恐怕一起跌落坑底，大家趕緊繞道而行，但就怕發生危險，附近熱心民眾立刻拿出三角錐，員警也隨即到場，指揮交通。

正值上班尖峰時間，突然發出巨大聲響，住在旁邊的民眾，一早聽到聲音，還以為發生什麼事，嚇得趕緊通報。





下水道箱涵破損! 新莊球場旁出現天坑 行車急煞。（圖／民視新聞）





事發4號早上7點多，新北新莊棒球場附近道路，大馬路中央，突然出現長、寬、深都約2公尺的天坑，根據了解，可能是區公所的雨水箱涵破損，立刻派員到場處理。





下水道箱涵破損! 新莊球場旁出現天坑 行車急煞。（圖／民視新聞）





所幸有驚無險，沒有造成人車傷亡，區公所也調派大型機具，要來開挖處理，儘早恢復交通。





