下波冷空氣更強！「0度線」高度降低 高山有望飄雪

今天(22日)東北季風影響迎風面地區有短暫雨，氣象專家吳德榮指出，明天各地晴朗、明顯回暖，週三起另一波冷空氣逐漸南下，強度比上一波更強，週四、五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山有零星飄雪機率。

今(22日)晨4：30紅外線雲圖顯示，北海岸、東半部低雲多(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北海岸、東半部零星降雨，東北部較明顯(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(22日)晨觀測資料顯示，北海岸、東半部低雲多，伴隨降水回波及零星降雨、東北部較明顯。最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(22)日「東北季風」漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明(23)日至週三(24日)上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。

廣告 廣告

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週三下午起至週六(27日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台「濕涼微冷」；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。週四、五(25、26日)「零度線」高度降低，3000公尺以上高山(合歡山、雪山、南湖⋯等)，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下週(28)日「東北季風」漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。

本週天氣出爐。（圖／象署提供）

延伸閱讀

前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離

8縣市今大停水！最長9小時沒水用 影響範圍一次看

2025最後7個交易日！台股迎封關前創高之役