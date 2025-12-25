下波冷空氣更猛「可能達寒流」 專家曝影響時間

今天大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，今晚至明天（26日）最冷，低溫下探10度，尤其北部水氣較多，感受相當濕冷，影響至周六（27日）。氣象專家吳聖宇表示，跨年、元旦回暖，天氣較穩定，元旦過後有一波更強的冷空氣南下，預報強度頗強，可能達強烈大陸冷氣團甚至寒流等級。

吳聖宇今在臉書發文指出，今天是水氣最多的一天，台中以北到東半部有短暫陣雨，苗栗到宜蘭一帶降雨較明顯且持久。各地氣溫下降，中部以北及宜蘭白天高溫預報只有17、18度，加上下雨感受濕冷；台中到嘉義及花蓮高溫19至22度，南部及台東23至26度。

吳聖宇表示，今晚至明晨是這波冷氣團最冷的時段，中部以北、東北部低溫降到12至14度，空曠地區下探10至12度，台北市約13、14度；明晚至周六清晨仍相當寒冷，中部以北及東北部低溫13至15度，空曠地區可能再降到10至12度。

吳聖宇說明，周末冷氣團逐漸減弱、水氣減少，降雨範圍縮減到迎風面地區，不過氣溫回升幅度有限，北部、東北部白天高溫也只有20至22度，清晨、夜晚受輻射冷卻影響，空曠地區仍有10度左右低溫出現機率。

吳聖宇表示，預估一直到跨年夜、元旦這段期間整體趨勢回暖，天氣較穩定，容易下雨的地方以東半部為主；不過元旦過後可能有強冷空氣南下，預報強度看起來頗強，有強烈冷氣團甚至寒流的架勢，不過時間尚早，後續預報變化值得留意。

