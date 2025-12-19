下波冷空氣直逼冷氣團 專家：耶誕節又濕又冷

今、明（19、20日）兩天南方雲系北移，水氣增多，各地都有降雨機率，氣溫稍微回升；周日（21日）東北季風增強，北台灣轉濕涼。氣象專家林得恩表示，下周三（24日）平安夜另一波更強的冷空氣南下，強度直逼大陸冷氣團，中部以北及東半部濕冷，低溫下探12度；下周四（25日）耶誕節當天氣溫會再下降1、2度，整體來說又濕又冷。

中央氣象署指出，今水氣增多，各地陰天偶有短暫陣雨，尤其東半部降雨較明顯；今天至明上半天，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪機率。周日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、大台北、東北部地區有局部大雨機率；下周二東北季風減弱，北台灣氣溫稍微回升。

林得恩今天在臉書發文指出，根據今晨歐洲數值模式模擬顯示，下周三東北季風再增強，環境水氣增多，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫雨。

溫度方面，中部以北、東北部明顯轉涼，其他地區早晚涼；下周三晚間低溫約15度，局部地區降至12度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區還會再下降1至2度，整體來看，今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大。

林得恩表示，同時東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於東北季風與大陸冷氣團等級之間，耶誕節的氣溫還會下降更低一些。

