下波冷空氣要來了！明後天轉濕冷 北部低溫探13度

[Newtalk新聞] 自上波寒流結束後，最近各地氣溫短暫回升。不過氣象粉專「林老師氣象站」指出，下一波新的冷空氣準備南下，將會影響明(11)天到後天清晨天氣，北部、東半部轉濕冷，低溫下探至13度，預計12日回溫。

「林老師氣象站」指出，今日受寒流減弱並遠離影響，各地氣溫短暫回升。不過下一波新冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。

屆時北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼，預估西半部、宜花及澎湖地區攝氏13至16度，台東地區攝氏15至17度，金門地區低溫攝氏10至12度，馬祖地區為攝氏8至9度。

另外，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；12日白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，各地氣溫再度回升，早晚仍為偏涼；迎風面的東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

