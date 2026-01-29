下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強

生活中心／李明融報導

「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。

下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？這天「平地剩0度」專家示警：很強

「觀氣象看天氣」從最新美國模式模擬結果，不排除北部平地將出現接近0度的低溫。（圖／民視新聞資料照、翻攝自臉書粉專「觀氣象看天氣」）

「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新模擬顯示，今結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼，明（31日）冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨；週日（2月1日）至週二（2月3日）冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷，下週二至週五（2月6日）天氣好轉、各地降雨先後停歇，不過仍要留意日夜溫差大，部分縣市還有10度以下低溫機會出現。下週四（2月5日）清晨、台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」低於14度低溫的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

專家示警，下週冷空氣恐怕會很強。（圖／民視資料照）

氣象粉專「觀氣象看天氣」29日分享最新美國模式模擬結果，形容「相當誇張的預測」，並指出預測顯示2月9日清晨8時左右，1500公尺高度的零下10度等溫線可能南壓至北台灣上空，不排除北部平地將出現接近0度的低溫，強度被形容「比2016年霸王寒流還猛」；值得注意的是，「洩天機教室」專欄根據最新模式模擬顯示，下週五晚（2月6日）起至週日（2月8日）另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

