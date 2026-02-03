下波冷空氣預備中！ 專家提醒：有機會成首波寒流

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

「年前曬衣晾被好時機！」氣象專家林得恩表示，受大陸冷氣團減弱、遠離影響，氣溫將會回暖至週五（6日）白天，不過，下一個天氣轉變點預估落在週五晚起至下週二（10日）期間，且有機會再升等為首波寒流的機會。

氣象專家林得恩提醒，下一個天氣轉變點預估落在週五晚起至下週二（10日）期間，且有機會再升等為首波寒流的機會。（圖／「林老師氣象站」臉書粉專）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，受大陸冷氣團減弱並遠離影響，氣溫將會回暖至週五白天。高溫預測：臺灣北部、東半部及澎湖地區攝氏20至25度，中南部地區高溫在攝氏21至29度之間，金門地區也回升至攝氏17至19度，馬祖地區攝氏14至16度；要注意的是，中南部日夜溫差增大，留意氣溫變化趨勢。

廣告 廣告

林得恩說明，另一方面，降雨部份，由於環境水氣減少，僅迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨機會；其它各地大多為多雲到晴的穩定天氣，是非常適合年前大掃除、曬衣晾被的好時機。

林得恩提醒，下一個天氣轉變點，預估在週五晚起至下週二期間，前後分別受鋒面接近並通過及新一波強冷大陸冷氣團南下影響，並有機會再升等為首波寒流的機會；臺灣中部以北、東北部及東部地區前期將會轉為濕冷天氣，其它地區會從整天冷轉為早晚冷。

更多FTNN新聞網報導

台留學生涉施暴！「飯店內推倒10多歲女網友」稱要自保 日本警方依法逮捕

方順吉疑遭仙人跳「索討16萬紅包」！本人怒發不自殺聲明：已報案

大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了

