下波冷空氣「先濕後乾」挑戰寒流！專家曝連凍3天：有機會降雪

今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，氣象署預估，周四（15日）起大陸冷氣團減弱，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。天氣風險資深顧問吳聖宇表示，下周一（19日）下波冷空氣逐漸南下，下周三至下周五（21日至23日）達到高峰，有機會達到冷氣團或強烈冷氣團等級；氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，該波冷空氣先濕冷後轉乾冷，「而且越後面越寒冷」，強度甚至可挑戰寒流。

吳聖宇在臉書粉專發文指出，下周一冷空氣逐漸南下，下周二（20日）起明顯降溫，下周三至下周五強度達到高峰，下周六（24日）冷空氣稍減弱，25日溫度逐漸開始反彈回升，強度有機會達到冷氣團或強烈冷氣團等級；下周二至下周五水氣影響，迎風面北部、東半部易有短暫陣雨，中南部雲量偏多，山區也會有短暫陣雨，高山地區有降雪機會。

廣告 廣告

台灣颱風論壇分析，這波冷空氣越後面越寒冷，「強度初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流」，屬性為先濕冷後轉乾冷的類型，且影響時間長，「會相當不好受」，北部民眾最好把握本周相對舒服的天氣。

氣象署預估，周三（14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；周四、周五（15日、16日）大陸冷氣團減弱，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

周六、下周日（17日、18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地早晚偏涼；下周一（19日）東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

更多中時新聞網報導

推進免費營養午餐 嘉縣明拍板

伍宗德不捨30年兄弟 讚林光寧天生喜劇人

搶救腦中風 2.68億獎勵跨院聯防