下波冷空氣「急凍8℃」能追雪 4天超濕冷！大雨區曝光

【江宜潔／綜合報導】今（18）日天氣與昨（17）日類似，白天舒適溫暖、早晚偏涼，不過迎風面北部山區、基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島等地仍需留意零星短暫雨，直到下週二（20）又會有新一波強冷空氣報到，由於水氣同步增多，屆時不僅感受相當濕冷，多處高山也都有追雪機會！

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，下週二新一波強冷空氣抵達、氣溫驟降，北部及東半部有局部雨，尤其北台灣越晚越濕冷，接著下週三（21）至週五（23）強冷空氣盤據，北部及東半部持續有局部雨，整體來看北台灣濕冷、中南部早晚亦偏冷。

最新（17日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，這波冷空氣以符合強烈大陸冷氣團（台北測站 ≦ 12℃）機率最高，屆時本島平地最低溫約能降至8℃左右，即便未達寒流、低溫遠不如上一波，但濕冷會使感受更加冰凍，切莫輕忽。

此外，下週三至週四（22）3000公尺以上高山（如：合歡山、雪山）有降雪機率，另2000公尺左右（如：太平山）處在臨界條件，故以固態降水（冰霰、霧淞）機率最高，至於飄雪則可遇不可求。

「賞雪團，準備報名！」氣象專家林得恩指出，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週三至週五受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷、其他地區早晚亦冷。

不僅如此，由於加上環境水氣增多，屆時迎風面桃園以北、基隆、宜蘭都有局部短暫雨，另花東及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則維持多雲到晴，而這也導致下週三至週五清晨期間，中部以北、東北部、東部3000公尺以上高山有零星降雪或地面結冰發生機率，若安排賞雪請注意保暖及安全。

