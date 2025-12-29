下波冷空氣「這天」報到！粉專示警：恐有極端低溫 跨年天氣曝光

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，下一波冷空氣預計於31日抵達。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（29）日水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下一波冷空氣預計週三（31日）跨年夜抵達，且週五至週日（2-4日）有機會達到強烈冷氣團等級。

台灣颱風論壇昨日在臉書發文指出，隨著北方冷高壓減弱東移，冷空氣逐漸減少，各地氣溫將逐日回升。下一波冷空氣預計週三抵達，且週五至週日有機會達到強烈冷氣團等級。

不過，台灣颱風論壇提醒，雖然早期預報模式中，有出現相當極端的低溫訊號，但是由於預報時間較長，仍存在不確定性，需要持續觀察後續預報狀況。

根據中央氣象署資料顯示，今日水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭約21至23度，其他地區24至27度；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

