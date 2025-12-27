下波北風更強更明顯！鄭明典秀圖「槽線往南伸」：冷空氣影響大增

氣象署近期預報，未來第二周1/3~1/9有另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長。對此，前氣象局長鄭明典秀出「系集預報500百帕等高線和距平（底色）圖」，指出屆時貝加爾湖脊場東側的北風更明顯、更強，槽線更往南伸，台灣受北方冷空氣影響的機率大增。

鄭明典分析未來兩周天氣，先看貝加爾湖脊場變化趨勢，第一周偏西且較淺，第2周脊場更集中、更北伸，而且第2周脊線呈東北-西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。

他稱，其次看海路交界的東亞主槽，第一周低壓中心偏北，槽線較淺；第2周低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。鄭明典認為，以上兩個特徵都支持，未來第二周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態。

臉書粉專「天氣風險」分析，下周三（31日）跨年夜當天東北季風會增強，各地屬於較典型的東北季風天氣型態，北部、東半部地區天氣多雲或陰，並有局部短暫雨機會，越往東北部移動降雨機率越高，因此如果要在北海岸或東北角迎接元旦曙光的話，不容易看到日出，中南部地區相對是比較穩定的多雲到晴天氣，降雨機率低。這波東北季風並沒有明顯冷空氣南下，因此不會像近期這麼寒冷，不過夜晚期間還是會比較偏涼。

至於明年第一天依然是東北季風影響，目前來看會持續到下個周末期間，各地天氣相似，仍是北東局部陰雨、中南多雲到晴的型態。要特別注意的是氣溫，目前來看1月上旬期間冷空氣將一波波南下，會有多冷、冷多久還有較大的不確定性存在，只能先提醒後續可能會進入一段較長時間的低溫環境。

