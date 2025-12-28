下波強冷空氣可能變寒流 專家示警：元旦後至少凍10天

氣象專家林得恩今於臉書提醒，2026年1月上旬天氣會一直偏涼，元旦過後強冷空氣會開始南下，且持續時間長，至少超過10天以上，這波強冷空氣可能達寒流等級，提醒要注意保暖及防寒準備。

林得恩今（28日）於臉書發文指出，2026年1月上旬天氣將持續偏涼，幾乎天天都是涼冷型態，根據中央氣象署系集模式最新預測，未來兩周將出現兩波明顯的溫度震盪；12月30日受東北季風增強影響，氣溫開始小幅下降，使跨年夜及元旦清晨的溫度偏低；元旦白天起氣溫將緩慢回升，但自1月2日下午後又會再度下降。

林得恩提到，若與氣候平均值相比，1月10日前的日均氣溫普遍偏低，尤其是1月6日至8日降幅最明顯，降溫幅度最大，元旦過後強冷空氣將南下，持續時間較長，至少超過10天，提醒這波強冷空氣強度可能達寒流等級，民眾應特別留意氣象訊息，做好保暖及防寒準備，以因應持續低溫。

氣象署表示，今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至22度，中南部及花東約23至25度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但北部、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲。

