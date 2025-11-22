下波強冷空氣「這天」報到！降雨熱區曝光
生活中心／張尚辰報導
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，本波冷高壓今日起將逐漸減弱並東移出海，不過下一波較強冷空氣將在下週二（25日）晚間起至下週五（28日）影響台灣。另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，下週二會有新一波東北季風南下，降溫幅度近10度，請民眾務必注意保暖。
氣象報馬仔在臉書粉專發文，指出今日起冷高壓逐漸減弱並東移出海，台灣受冷空氣影響也轉弱，整體天氣轉為白天偏暖、夜晚偏涼的型態，白天各地氣溫明顯回升，尤其中南部多為晴朗到多雲的天氣，需要留意天越晴、清晨越冷，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍有明顯涼意。
氣象報馬仔預測，下一波較強的冷空氣將在下週二晚間起至下週五影響台灣，該波冷高壓強度較弱且未明顯南壓，主因為北方槽線東移，使冷高壓整體呈現偏東路徑，邊緣冷空氣隨著東北季風被帶到台灣附近，各地夜間及清晨轉偏冷體感，特別是中南部及空曠地區，清晨低溫情形將更為明顯。
另外，有關東北季風的部分，氣象報馬仔說，今日仍受到東北季風影響，新北沿海及基宜仍有短暫陣雨，明日至下週一上午水氣再減少，降雨區域明顯縮小；下週一晚起東北季風再增強，迎風面新北沿海基宜地區以及北部山區水氣明顯增加，雨勢較為持續，基宜局部地區有大雨發生。
另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，下週二將有新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地方也會掉回20度附近，降溫幅度近10度，雖然強度不如本週的冷空氣，但和週末的暖熱對比，感受差距還是很大。
更多三立新聞網報導
中赴日54萬張機票遭取消！網曝日本現況：中國人真的變少
買365元鹹酥雞遭罵拜金！台南店家跟風推「拜金套餐」：保證吃不完
日本流感持續升溫！林氏璧示警：24地警戒「地圖上整片紅」
2025年全球軍力排名出爐！「美俄中」弱點曝光 台灣也入榜
其他人也在看
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
林氏璧日前在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」撰文道，有媒體報導稱，日本民眾在社群平台分享照片，可以看見東京池袋平日幾乎空無一人的景象，同時在內文寫下「中國人消失了？下午3點，池袋卻空蕩蕩，相當舒適，歡迎大家來玩」。林氏璧指出，那張照片的拍攝點是東武鐵道池袋站...CTWANT ・ 23 小時前
週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度
[Newtalk新聞] 明(22)天東北季風持續影響，但是23日東北季風減弱各地回溫，各地高溫可回到26到30度，對此，氣象署指出，24日晚間再有新一波東北季風增強，該冷空氣至少持續到28日，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度，雖然強度不如這一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 氣象署指出，這波東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴；23日東北季風減弱，溫度回升，各地高溫可回到26到30度，但基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，類似天氣將維持到24日白天。 24日晚上開始下一波東北季風增強，將帶來一波降溫，北部將有局部短暫雨；25日北部、宜蘭溫度將降至20到22度，25日過後各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，到28日都受東北季風影響，其中25日基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；26到28日桃園以北、東半部有局部短暫雨，氣象署指出，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 另外，下週是否還有颱風生成可能新頭殼 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台股崩跌照樣噴！這「被動元件」猛拉2根漲停 股價4天暴衝36%登強勢股王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。被動元件廠蜜望實（8043）不受...FTNN新聞網 ・ 1 天前
入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補
今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1自由時報 ・ 22 小時前
她與前夫已離婚18年 突遭法院催債80萬
新北市一名女子，日前突然收到法院執行債務通知，原來跟前夫還在婚姻關係時，對方開了公司，她當了連帶保證人，結果公司倒閉，雙方離婚後，前夫欠債跑路，但距今已18年，突然被討債，就怕幫自己買的保單被強制執行，晚年生活沒保障，她只號硬著頭皮，幫忙繳清80萬元！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
銀行寄刷卡異常「取消交易」按鈕 網一查驚：是詐騙
詐騙集團手法不斷翻新，一名網友日前收到詐騙集團假冒銀行發送的電子郵件，內容聲稱偵測到異常交易，有一筆9830元的刷卡消費，並提供「取消交易」按鈕。幸好該網友起疑上網查證，才發現這是詐騙手法。中天新聞網 ・ 1 天前
把握週日好天氣「高溫飆30度」！週一入夜東北季風增強 北部轉濕冷
即時中心／梁博超報導東北季風今（23）日減弱，中央氣象署指出，清晨早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度；白天溫度回升，相較於昨日更加溫暖。水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。不過週一（24日）傍晚起東北季風增強，天氣又將轉涼。民視 ・ 5 小時前
驚！全球首例人類H5N5禽流感 美官員：患者已病歿
美國華盛頓州14日確認一名高齡病患感染H5N5禽流感病毒株，是全球首例。這名病患雖住院治療，仍不幸於21日病歿，成為全球首宗H5N5死亡病例。太報 ・ 16 小時前
天氣一冷就衝薑母鴨、羊肉爐？醫點名「這1種人」補再多也沒用 很多人都中招
天氣一轉涼，就急著吃薑母鴨、羊肉爐？ 別人說「很補」就跟著吃，結果越補越上火、冒痘痘？ 手腳冰冷、氣色差，卻不知道自己到底該補什麼？其實不是進補沒效，而是你「補錯了」！ 常見的進補體質與飲食建議 中醫體系醫療長周宗翰醫師提醒，進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。補錯了，反而會火上澆油，加重身體負擔！ ．氣虛型→容易累、說話有氣無力、常感冒你該這樣吃： 以「補氣」為主。可適量食用 山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯、牛肉，為身體打氣。要避開這些：生冷瓜果、冰品、白蘿蔔（會破氣，抵銷補氣效果）。 ．血虛型→臉色蒼白或蠟黃、頭暈、嘴唇白、指甲易斷你該這樣吃：以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜、葡萄。要避開這些：寒涼食物及過度辛辣的刺激物。 ．陽虛型→手腳冰冷、特別怕冷、精神不振、容易腹瀉你該這樣吃：以「溫陽散寒」為主。可吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃、薑，讓身體由內暖起來。要避開這些：任何冰品、冷飲、生菜沙拉等寒性食物。 ．陰虛型→口乾舌燥、手心腳心熱、晚上睡不好、易長痘你該這樣吃：應以「滋陰潤燥」為主。可吃百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻、黑豆。要避開常春月刊 ・ 1 天前
冷空氣南下倒數！下週北部降溫濕涼 清晨恐探14度
氣象署指出，22日北台灣及花東地區可能出現零星降雨，新竹以南則維持多雲到晴的天氣型態。氣溫方面，各地白天溫度將比今日略升1至2度，北部及宜蘭高溫可達22至25度，中南部約為26至28度，夜間及清晨低溫約17至20度，早晚感受較涼。周日白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，各...CTWANT ・ 1 天前
影帝秦祥林旋風返台兩天挺《民歌》 陶晶瑩帶女兒追「媽媽年代的TWICE」
現場最大驚喜莫過於旅居美國多年的金馬影帝秦祥林，他與太太低調以一般觀眾方式進場、入座，展現恬淡甜蜜，引發現場騷動。他此次特地返台兩天，專程欣賞多年好友的演出。對於最愛民歌，他幽默笑說「太多了，很難選」，用手勢比出「無法數清」。中生代歌手陶晶瑩一連演唱張雨...CTWANT ・ 16 小時前
週末回暖快把握！全台放晴兩天衝出遊 天氣風險：下週「這天」急凍剩16度
[Newtalk新聞] 隨著東北季風減弱，這個週末(11/22-11/23)全台將迎來短暫的「回暖空檔」，天氣風險表示，不僅雨勢趨緩，氣溫也略為回升，民眾務必把握這兩天難得的好天氣出遊或洗衣。不過好天氣總是短暫，下週一(11/24)晚間起新一波東北季風南下，北部及東半部將轉溼涼，低溫恐下探16度。 隨著冷高壓出海，原本影響台灣的東北季風已於今(22)日開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫預計可回升至23到25度，感受上較舒適，中南部地區高溫則有26到28度。雖然白天溫暖，但清晨與夜晚受到輻射冷卻影響，各地低溫約在17至22度左右，日夜溫差依然較大，早出晚歸的民眾建議採取「洋蔥式穿搭」，內搭薄衫、外加薄外套。 天氣風險說明，明(23)日週日將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，相當適合戶外活動。然而好天氣稍縱即逝，預計下週一(11/24)晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，屆時天氣將出現轉折。下週一晚間至週二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣新頭殼 ・ 23 小時前
把握好天氣！下週一入夜再變天 「2地雨下5天」低溫探16度
今（22）日是十二節氣中的小雪，代表時序正是進入冬天，受東北季風影響，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，中央氣象署指出，下週一（24日）晚間又有一波東北季風影響，全台持續降溫至下週五，迎風面北部和東半部地區將出現降雨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
澄清何鷹鹭黨紀處分案非鄭麗文退回 考紀會：是何依程序提申訴後重審
國民黨「陸配」中常委何鷹鹭因身穿印毛澤東頭像衣服，高喊讓台灣早日回歸祖國懷抱，週二遭黨中央考紀會停止黨職處分後，提出申訴，週三中常會遭退回。傳出是黨主席鄭麗文退回，考紀會下午以新聞稿澄清絕非事實。太報 ・ 1 天前
普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
立院三讀通過！地方民代婦保名額改為「1／3性別比例」
我國國會議員婦女比率達41.5％、名列亞洲各國前矛，而縣市議員婦女比率已達37.58％，2022年地方選舉僅有4名議員是因為婦女保障名額當選，為了鼓勵政黨提名更多不同性別的候選人，立法院近日三讀把地方民代選舉「1／4婦女保障名額」終於改為「1／3性別比例原則」，婦女新知感謝多立委推動修法，並期待地方基層女性參政進一步開展。中時新聞網 ・ 16 小時前
明氣溫回升飆30度！下週北部低溫急探15度 2地一路濕涼到週五
氣象署指出，明天（23日）白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一白天基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區降雨機率稍增，傍晚起東北季風增強，迎風面北部地區轉有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區...CTWANT ・ 15 小時前
今有望追雪！下週另一波「再轉冷雨」 竟還有熱帶擾動
【江宜潔／綜合報導】今（21）日雲量偏多、各地早晚涼，清晨本島平地最低溫已較前幾天回升（高雄內門15.2℃），不過迎風面北部至東北部一帶有局部雨、體感依舊濕涼，且中部3500公尺高山有望追雪，緊接著週末稍稍回暖變乾後，下週又會有另一波東北季風報到、再次降溫轉雨，與此同時還會有新的熱帶擾動醞釀！壹蘋新聞網 ・ 1 天前