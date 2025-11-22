下波強冷空氣「這天」報到！降雨熱區曝光

生活中心／張尚辰報導

氣象報馬仔預測，下一波較強冷空氣將在下週二晚間起至下週五影響台灣。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，本波冷高壓今日起將逐漸減弱並東移出海，不過下一波較強冷空氣將在下週二（25日）晚間起至下週五（28日）影響台灣。另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，下週二會有新一波東北季風南下，降溫幅度近10度，請民眾務必注意保暖。

氣象報馬仔在臉書粉專發文，指出今日起冷高壓逐漸減弱並東移出海，台灣受冷空氣影響也轉弱，整體天氣轉為白天偏暖、夜晚偏涼的型態，白天各地氣溫明顯回升，尤其中南部多為晴朗到多雲的天氣，需要留意天越晴、清晨越冷，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍有明顯涼意。

氣象報馬仔預測，下一波較強的冷空氣將在下週二晚間起至下週五影響台灣，該波冷高壓強度較弱且未明顯南壓，主因為北方槽線東移，使冷高壓整體呈現偏東路徑，邊緣冷空氣隨著東北季風被帶到台灣附近，各地夜間及清晨轉偏冷體感，特別是中南部及空曠地區，清晨低溫情形將更為明顯。

另外，有關東北季風的部分，氣象報馬仔說，今日仍受到東北季風影響，新北沿海及基宜仍有短暫陣雨，明日至下週一上午水氣再減少，降雨區域明顯縮小；下週一晚起東北季風再增強，迎風面新北沿海基宜地區以及北部山區水氣明顯增加，雨勢較為持續，基宜局部地區有大雨發生。

台灣颱風論壇提醒，新一波東北季風南下，降溫幅度近10度。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，下週二將有新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地方也會掉回20度附近，降溫幅度近10度，雖然強度不如本週的冷空氣，但和週末的暖熱對比，感受差距還是很大。

