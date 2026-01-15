下波恐達寒流門檻！林得恩：冷平流顯著「整天都冷」

下週新一波強冷空氣又將再度南下，氣象專家林得恩指出，最冷時段會落在1/21至1/22清晨，在此期間，冷平流最為顯著，此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都寒冷。

林得恩在「林老師氣象站」發文提到，冷平流，整天都冷！根據美國（NCEP）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週二（1/20）起新一波強冷空氣又將再度南下，初步評估影響時間在1/20至1/23。

林得恩指出，最冷時段會落在1/21至1/22清晨，在此期間，冷平流最為顯著。此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

林得恩解釋，冷平流，通常是指較冷的空氣，藉由水平風場的移動，被輸送到原本較溫暖的地區，使該地氣溫隨時間下降的過程。核心關鍵在於「水平輸送」（非垂直運動）、具有「溫度梯度存在」，以及「風向與等溫線配置有關」。我們常使用其來評估決定寒流或強冷氣團的影響範圍與強度；而，環境風場又多與溫度線呈垂直90度，是判斷的關鍵量場特徵。

