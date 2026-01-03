下波挑戰寒流！保暖「喝熱飲、狂沖熱水」超NG 醫：3部位最有效

記者吳杰澄、陳心慈／台北報導

天氣一冷，各種禦寒招數全出動，但用對方式很重要！醫師提醒，許多人靠喝熱飲想取暖、狂開暖氣，或是剛回家狂洗熱水澡，這些都是NG禦寒法，可能還會保暖不成反傷身，更提醒，保暖三重點：頭、頸、軀幹要包好包滿。

很多民眾會開暖氣禦寒。

手套、圍巾、毛帽，天氣一冷，各種禦寒小物全出動，你還有什麼保暖妙招？

民眾：「會先把飯趕快吃完，然後再趕快去洗澡。」

民眾：「就會想喝一個熱熱的湯，胃比較舒服，也比較暖活。」

用各種保暖妙法要迎戰入冬低溫，不過醫師示警，氣溫驟降不只讓人體感到寒冷，小心錯誤保暖法，讓心血管疾病患者健康拉警報。

很多民眾保暖都會像這樣，穿上外套並且使用暖暖包，但如果只有這樣的話是NG保暖法！醫師就提醒了，很多人體的重要器官都在頭部、頸部、還有軀幹上面，尤其是頸部有頸動脈，如果沒有好好保暖的話呢，會增加中風風險。

大部分人都錯誤禦寒。

除此之外，包括只靠喝熱飲撐全身、穿無功能性的緊身潮衣抗寒，以及到家狂洗熱水澡，還有晚上把暖氣開到爆，以為在保暖，其實在「烤乾呼吸道」，這些NG錯誤禦寒法不僅不保暖，恐怕還會讓血管收縮得更兇，壓力荷爾蒙更高，誘發冬季心肌梗塞。

台安醫院心臟內科主治醫師林謂文：「突然降溫的情況下，血壓的波動會變很大，就會容易造成心腦血管的意外事件發生，

像腦中風、腦出血、心肌梗塞，甚至大血管的主動脈剝離等等，這類型的患者大概在這個時期的話，至少會增加兩成到三成左右。」

保暖好頭、頸、腳才能真正禦寒。

天冷時，用錯方式保暖不成，反而造成慢性凍害身體，醫師提醒，人體三大散熱口就是頭、頸、腳，配戴帽子、圍巾、襪子，從核心到末梢都顧好，才能真正禦寒。

